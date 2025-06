Nostalgia, ritmo e allegria. I Nuovi Angeli sul palco

Estate Aglianese tra note e storia. Stasera, lunedì 2 giugno, doppio appuntamento, al parco di Carabattole e nella frazione di San Niccolò, per vivere un’altra intensa serata all’insegna della musica e della condivisione, grazie a due appuntamenti imperdibili che animeranno il territorio. Al "Carabattole Love Park" (nel parco di Carabattole), protagonista sarà la band Sona Et Labora con un tributo emozionante ai Pink Floyd. Il gruppo, attivo da anni nel panorama delle tribute band italiane, propone uno spettacolo coinvolgente e fedelissimo alla storica formazione britannica, combinando potenza sonora e scenografie suggestive. Un viaggio sonoro tra i capolavori senza tempo di The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall. Inizio alle ore 21.30. Contemporaneamente, nella frazione di San Niccolò, il palco dell’Estate Aglianese nelle frazioni ospiterà una delle band leggendarie della musica leggera italiana: I Nuovi Angeli. Con oltre cinquant’anni di carriera, il gruppo porterà ad Agliana i suoi grandi successi come Donna Felicità, Uakadi Uakadù e Singapore. Uno spettacolo che unisce nostalgia, ritmo e allegria, perfetto per tutta la famiglia. Due eventi, due atmosfere, un’unica grande occasione per ritrovarsi e condividere l’Estate Aglianese. "Carabattole Love Park" propone un’estate tra musica, cultura e food sotto le stelle. Ogni sera si accendono le luci della festa, tra concerti, stand gastronomici e mercatini. Una rassegna a ingresso libero che alterna grandi nomi della musica italiana, comicità e spettacoli per tutte le età. Tra gli ospiti attesi nel mese di giugno: Meganoidi (il 6), Panda Reunion ’90 (il 7), I Musici di Guccini (il 13), Crazy ’90 (il 14), Sergio Caputo (il 22).

Tra le novità al "Carabattole love park" c’è la rassegna "Culturalia-Raccontare storie per creare mondi" con incontri ogni mercoledì sera alle 21, dal 4 giugno al 30 luglio, nei quali scrittori, giornalisti, artisti, si alterneranno tra libri, musica e racconti per emozionare e far riflettere il pubblico. Il primo appuntamento sul palco di "Culturalia" (il 4 giugno alle 21) è anche il primo evento pubblico dell’associazione Storie trame e narrazione, che presenta "I misteri del mostro di Firenze a 40 anni dall’ultimo delitto", con Antonio Fusco, presidente dell’associazione Storie trame e narrazione, noto e apprezzato scrittore, criminologo ed ex dirigente della Polizia di Stato e Roberto Taddeo, avvocato, studioso della lunga vicenda del mostro di Firenze. In piazza Gramsci, Lorenzo Baglioni (7 giugno), Daniele Cecchini e le sue magie (13 giugno), Raduno Ferrari (15 giugno), Killer Queen, la tribute band dei Queen (26 giugno), Cristiano Militello, comico e volto televisivo (29 giugno). Il programma completo degli eventi è sui canali social ufficiali di Carabattole Love Park e Giugno Aglianese.

Piera Salvi