Norland College, le tate dei reali inglesi in missione a Pistoia

Pistoia, 18 aprile 2023 – Le tate dei reali inglesi in missione a Pistoia. Una delegazione del prestigioso istituto Norland College, in cui vengono formate le “baby sitter” richieste dalle famiglie più prestigiose di tutto il mondo, tra cui la Casa Reale inglese, è arrivata in Toscana, e più precisamente a Pistoia, per studiare i servizi educativi del Comune.

Il Norland College ha formato e preparato al mondo del lavoro anche l'educatrice dei figli del principe William e Kate Middleton. "Sono stata già a Pistoia 12 anni fa - spiega la professoressa Rose Drury, che accompagna le studentesse in questa esperienza - e ho conosciuto di persona la meravigliosa qualità dei servizi educativi del Comune di Pistoia, che è eccezionale. Le mie studentesse, che hanno già visitato alcuni asili nido e scuole dell'infanzia della città, ne sono rimaste entusiaste”.

Il Norland College è stato fondato a Norland Place (Londra) nel 1892 dalla pioniera dell'istruzione Emily Ward, e fin da allora è all'avanguardia nell'educazione e nella cura della prima infanzia. Le sue studentesse sono famose per il loro standard di formazione di prim'ordine e per le loro iconiche uniformi. "Abbiamo accolto subito la richiesta di questo prestigioso istituto inglese - afferma l'assessore comunale all'Educazione, Benedetta Menichelli -, ne siamo orgogliosi e la scelta della scuola sottolinea ancora una volta come il valore educativo di Pistoia sia riconosciuto anche all'estero”.