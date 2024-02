"Non una di meno" contro ogni violenza. Proiezione di un documentario e poi il dibattito

Appuntamento stasera al Circolo Arci di Bottegone organizzato da “Non Una Di Meno Pistoia“ con una proiezione e un dibattito, inizio alle ore 21. "Il tema della serata – spiegano i promotori – sarà la difesa del diritto alla scelta. Verrà proiettato il documentario realizzato da Al Jazeera su un caso che apre a una riflessione più ampia per parlare di diritti, di corpi, di obiezione di coscienza e violenza di genere. Successivamente si aprirà un dibattito al quale parteciperanno le associazioni Obiezione Respinta, Libera di Abortire e Gioia libera tutte. Non Una Di Meno – spiegano ancora – è un movimento internazionale che si dichiara indipendente da qualsiasi partito. Dal 2016 si batte contro la violenza di genere e tutte le facce che il patriarcato assume nella società. È un movimento transfemminista intersezionale, ha cioè una prospettiva politica che abbraccia le lotte contro tutte le oppressioni, senza imporre una gerarchia. Citando Angela Davis – si legge ancora nella presentazione –, nota attivista afroamericana, l’intersezionalità è “molto di più che non la sola uguaglianza di genere. Deve implicare una coscienza riguardo al capitalismo, al razzismo, al colonialismo e all’abilità“. Da quasi cinque mesi è nato un nodo anche a Pistoia e le assemblee sono partecipate. "Oltre a quelle pubbliche periodiche – fanno sapere da Non Una Di Meno –, sono state lanciate e presto nasceranno attività attraverso le quali le persone possono conoscersi, fare rete e creare una sensibilità comune come un laboratorio di letture di scritti sul femminismo, un laboratorio teatrale femminista, un gruppo di mutuo aiuto e autocoscienza".