Non solo fitness. A Pistoia nasce la palestra Esa

Aprirà i battenti nella giornata di domani, venerdì 3 novembre, in via di Sant’Agostino 22H, la palestra Esa. La nuova realtà nasce all’interno dei locali che in passato hanno ospitato un ristorante particolarmente noto e vede come soci della nuova avventura Filippo Finocchiaro e Andreas Mammoli, entrambi volti assai conosciuti in ambito cittadino con quest’ultimo che è stato preparatore atletico di importanti squadre di svariate discipline.

All’interno ci sarà un grande open-space, che sarà affiancato da un parcheggio privato esterno e da un ampio garage per chi vorrà scendere dalla propria auto al riparo e ritrovarsi direttamente in palestra. Lo staff sarà composto da sette persone con la presenza, pressoché fissa, anche di un fisioterapista ed un osteopata.

"Oltre che sull’attività classica da palestra – afferma Andreas Mammoli – punteremo molto sulla rieducazione posturale e sulle attività per la terza età perché è un settore in grande crescita e c’è mancanza di spazi adeguati in città. Ci sarà poi lo spazio dedicato al pilates ed il calisthenics per chi fa ginnastica utilizzando esclusivamente la forza del proprio corpo".

L’inaugurazione è in programma a partire dalle ore 15.30 con taglio del nastro ufficiale e brindisi di rito: subito dopo, prenderà il via l’attività vera e propria.

S.M.