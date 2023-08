Non solo escursioni a Pistoia: ecco i parchi avventura per divertimento e avventura

No mare, no piscina, no vacanze? E allora sì alta quota, sì relax, divertimento e avventura. Magari in una chiave anche più originale della sola escursione che può comunque trovar posto nella giornata cogliendo uno qualsiasi degli spunti naturalistici che la nostra montagna offre. E allora dopo una bella passeggiata nei boschi ecco una sosta del tutto originale. Dove? Partiamo dalla Doganaccia e dal suo Parco avventura dove i percorsi disponibili accontentano tutti, identificati dai colori blu, rosso e verde in base al livello di difficoltà. Ponti tibetani, scale, teleferica, altalene a dondolare nel vuoto: opportunamente imbragati e l’avventura può cominciare sospinti dall’adrenalina dell’altezza che può arrivare fino a cinque metri. Il parco avventura è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18; disponibili anche le esperienze bob su rotaia e palestra di roccia (info su www.doganaccia2000.it).

Restando in zona Abetone divertimento per i più piccoli sulla pista Tubby dove scivolare a bordo di gommoni gonfiabili lungo le tre piste disponibili, diverse per tracciato: dalle tante curve ai dossi per finire con il trampolino che consente di atterrare su un grande materasso gonfiabile. È ancora all’ombra dei nostri boschi che ci si può garantire divertimento e adrenalina: siamo sulla via Mammianese a Marliana, a due minuti da Prunetta, allo Spider Park. Qui è possibile trovare un percorso di pratica, tre percorsi per i bambini più piccoli (dai tre anni in su) e quattro per ragazzi e adulti, per un totale di ottanta piattaforme. L’altezza dei percorsi varia da 1 metro (affinché i genitori possano assistere i più piccoli) ai 14 metri di quello più alto. La lunghezza delle 14 teleferiche (zip line) varia dai 20 ai 100 metri circa per un totale di quasi 600 metri. Spettacolare il cosiddetto ‘salto di Tarzan’ che coi suoi venti metri è uno dei più suggestivi d’Italia. Ma è ampia anche l’offerta ‘piedi a terra’ con tiro con l’arco, orienteering, caccia al tesoro, giochi di un tempo ed escursioni. Lo Spider Park è aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 10 alle 18 (info su www.spiderpark.it).