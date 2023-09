Non si passa in via Desideri: bollino rosso

Giornata da bollino rosso per il traffico cittadino. Per permettere i lavori di bitumatura, oggi dalle 8 alle 19 in via Desideri sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli, eccetto i mezzi operativi. In corso Gramsci (tratto tra via Antonini e via Puccini) e in via Dalmazia (tratto tra via dello Specchio e via Buonafonte) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e consentito il doppio senso di circolazione sospendendo temporaneamente la corsia riservata ai bus. Dalle 8 di domani alle 19 di venerdì, in via Desideri (tratto tra via Pagano e via Signorini) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli, esclusi i mezzi operativi.