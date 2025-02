Non si ferma all’alt e fugge seminando il panico. Movimentato inseguimento in viale Matteotti

Non si sono fermati all’alt della polizia, in viale Matteotti, e sono fuggiti, inseguiti dalla pattuglia. E’ accaduto lunedì 3 febbraio, alle 14.30 circa e l’episodio ha animato sensibilmente le chat sui social, anche perchè chi ha assistito alla rocambolesca, e pericolosa, fuga della vettura ha avuto paura. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato. L’auto, a quanto pare, era di grossa cilindrata, tipo Audi, di colore bianco e a bordo c’erano due persone. Gli agenti hanno intimato l’alt in viale Matteotti, ma il conducente non si è fermato e ha proseguito la sua corsa verso il viale Arcadia e quindi verso Sant’Agostino. Il resto del tragitto è stato raccontato dai pistoiesi in uno dei gruppi che animano le discussioni cittadine "La nostra Pistoia" e che conta oltre ventisettemila iscritti. Da Sant’Agostino quindi la vettura avrebbe raggiunto la rotonda della Vergine, probabilmente mirando al casello autostradale. Avrebbe sorpassato la fila delle auto che erano ferme al semaforo in prossimità della caserma dei vigili del fuoco e avrebbe anche urtato una vettura. La domanda a cui gli investigatori della Polizia di Stato stanno ora cercando di rispondere è: perchè il conducente non si è fermato all’alt? Soltanto il timore del controllo oppure c’era qualcosa in corso, e quindi da nascondere? Ai quesiti risponderanno gli inquirenti che stanno raccogliendo ogni elemento ritenuto utile alle indagini. Ai cittadini che, attoniti, hanno assistito alla fuga dell’auto bianca, il sollievo di aver appreso che nessuno ha riportato conseguenze.