Nidi e spazi gioco. Ecco la graduatoria

C’è la graduatoria definitiva, pubblicata dal Comune, dei nidi d’infanzia, spazi gioco comunali e le domande per i nidi privati accreditati per l’anno educativo 2024-2025. La pubblicazione sul sito web è esclusivamente sotto forma di estratto, priva di dati identificativi in coerenza con le disposizioni di legge a tutela della privacy. La conferma del posto deve essere sottoscritta dal richiedente assieme al pagamento contestuale della quota di iscrizione annuale di 40 euro entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (20 maggio). Si può confermare il posto – spiega il Comune – e chiedere di rimanere in lista di attesa solo per la prima scelta indicata nella domanda. Tutte le informazioni relative alle modalità di pagamento della quota di iscrizione, alla richiesta della dieta speciale, orari di permanenza nel servizio e i posti per il sonno sono indicate nella documentazione.