Nidi comunali: c’è la graduatoria. La conferma del posto online e la richiesta delle agevolazioni

Sono state pubblicate dal Comune di Pistoia le graduatorie definitive per l’ammissione ai nidi e spazi gioco comunali e l’elenco delle domande per i nidi privati convenzionati, nelle quali sono compresi i nati dal primo ottobre 2023 al 31 maggio 2024. Il materiale può essere consultato sul sito Internet del Comune di Pistoia, nell’area tematica Educazione, al link: https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/nidi-dinfanzia-servizi-integrativi-e-aree-bambini/iscrizioni-nido. La conferma del posto deve essere sottoscritta dal richiedente, insieme al pagamento della quota di iscrizione annuale di 40 euro, entro il 23 giugno. La conferma per chi vuole accedere al beneficio Nidi gratis, deve essere inviata con urgenza, in quanto il 25 giugno scade il bando regionale e per accedervi il richiedente deve avere un posto assegnato in un servizio educativo.

La documentazione da inviare all’indirizzo [email protected] comprende il modulo di conferma scaricabile dal sito http://www.comune.pistoia.it/sites/default/files/media/modulo%20Conferma%20posto%20Nido%20e%20Spazio%20Gioco_0.pdf) e la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione (tramite PagoPa - pagamento spontaneo con l’indicazione del "Nome e Cognome del bambino"). Con l’emissione del primo avviso verrà addebitata la quota assicurativa annuale di 4 euro.

E’ possibile confermare il posto e chiedere di rimanere in lista di attesa solo per la prima scelta indicata nella domanda d’iscrizione. Tutte le informazioni relative alle modalità di pagamento della quota di iscrizione, alla richiesta della dieta speciale, agli orari di permanenza nel servizio e ai posti per il sonno sono indicate nella pagina istituzionale dedicata. Per qualsiasi ulteriore informazione, le famiglie possono contattare il servizio Educazione e Istruzione ai numeri 0573 371818 (centralino), 0573 371854 (referente nido) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Maggiori dettagli sono riportati sul sito del Comune di Pistoia. La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Pistoia ha valore di notifica sia per gli esiti delle richieste presentate sia per gli adempimenti conseguentemente previsti.