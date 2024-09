"Nick Becattini night" al Santomato Live

Start numero quindici quello che si appresta a tagliare il Santomato Live, uno dei palchi musicali più attivi oltre che apprezzati nella nostra provincia e ben oltre i suoi confini. Con una punta di malinconia, ma soprattutto di bellezza, in cartellone per il 26 settembre, quando viva, lucida e certamente commovente si terrà una sorta di "Nick Becattini night". Ma partiamo dall’inizio con intanto nove serate dai contenuti già noti, cui andranno ad aggiungersi tutti gli appuntamenti che condurranno lentamente fino a primavera. Le coordinate, eccezion fatta per la prima settimana che di fatto costituisce un’anteprima, restano le stesse con serate dal giovedì al sabato, live dalle 22 e aperitivo a buffet. L’apertura di domani, venerdì 20 settembre, sarà affidata nelle mani del grande performer – il migliore in Italia parlando del Re del pop – Andrea Imparato con una serata tributo a Michael Jackson, mentre sabato 21 super grunge night dedicata a due giganti, i Pearl Jam con la tribute band dei Last Dogs, e i Nirvana, con l’omaggio a firma dei Frances Farmer. La partenza ufficiale della stagione il 26 settembre è affidata a un grande amico del Santomato Live e un grande pistoiese che ci ha lasciati poco meno di dieci giorni fa: Nick Becattini. Sarà una vera e propria maratona nel suo ricordo, prima con la presentazione del libro autobiografico "Catartico Blues" (Sef, 2024) scritto assieme a Maurizio Tempestini e Chiara Alibrandi uscito da pochissimo, poi con la proiezione del trailer del docufilm "I got the Blues-In viaggio con Nick Becattini" di Simona Morelli, racconto in video del grande musicista pistoiese attraverso le testimonianze degli amici, dei colleghi, ma anche di spezzoni di concerti e serate in giro per il mondo.

"La serata del 26 settembre è rimasta programmata così com’era già da mesi nonostante gli eventi perché la famiglia di Nick ha fortemente voluto mantenerla – dice il direttore artistico del Santomato Live Tony De Angelis –. L’unica variazione è stata quella che vedrà sul palco la Nick Becattini Band anziché una jam session come inizialmente programmato. Così come da volontà di Becattini il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Spalti".

Il 27 settembre si continua con l’esclusiva toscana del nuovo spettacolo di Ghemon "Una cosetta così", non un concerto, non un monologo teatrale, non uno spettacolo comico, bensì semplicemente un nuovo progetto che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling, (prevendite su LiveTicket). Sabato 28, sarà invece ‘Crazy 90’s’, format dedicato a tutti i più grandi successi e tormentoni dagli anni ‘90, con dj set e supershow, con vocalist, ballerini ed effetti speciali. In sequenza l’Hyperion Ensemble con orchestra e show di tango argentino (29 settembre), jasm session night (3 ottobre), tributo ai Pink Floyd con i Breathe Floyd (4 ottobre) e omaggio ai Depeche Mode con la band degli Sneakers (5 ottobre). Per info e prenotazioni: 333.4657051; 338.1301004.

l.m.