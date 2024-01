Arriva la neve in quota. E la stagione della montagna pistoiese può ripartire

Pistoia, 8 gennaio 2024 - Nella capitale appenninica della neve, i fiocchi bianchi hanno cominciato a cadere da diverse ore rendendo il paesaggio suggestivo, ma più a favore dell’aspetto romantico che di quello sportivo: il fascino è stato più per il cuore che per gli sciatori. Pazienza, nel prossimo fine settimana si invertiranno i ruoli e le conseguenti soddisfazioni. La neve arrivata, è molto bella, non è tanta ma più che sufficiente per rendere la piste sciabili. Su questo fondo naturale, si andrà ad assommare quella sparata dai cannoni, che grazie alla temperatura bassa si riuscirà a produrre in buona quantità.

Neve all'Abetone domenica 7 gennaio 2024 (Foto Webcam Abetone)

"Tenendo conto del calo notturno delle temperature – spiega Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie –, siamo ragionevolmente convinti che nel prossimo fine settimana le piste saranno aperte, se non tutte, almeno in gran parte. È nevicato in quantità modesta, direi poco più di 20 centimetri, sono però sufficienti per costruire quel fondo sul quale sparare la neve dai cannoni. Stiamo lavorando per aprire i raccordi e i risultati si vedranno proprio nel prossimo fine settimana, quando l’innevamento sarà completato. Domenica – precisa Danti con la voce affannata dalla fatica, mentre è alla guida del gatto delle nevi con cui sta battendo la pista – le condizioni non erano ideali per poter aprire gli impianti, troppa nebbia nella parte alta. Adesso andiamo avanti a testa bassa, inneviamo bene tutte le piste e apriremo quanti impianti sarà possibile, forse non tutti ma sicuramente in buona parte. Gli operatori sono impegnati per garantire il risultato migliore, se la temperatura ci aiuta, come sembra voglia fare, nel giro di un paio di giorni possiamo raggiungere il risultato sperato". Certo che dopo la splendida partenza della stagione nel ponte dell’Immacolata, le festività funestate dalla poca neve non ci volevano proprio. Proprio per questo occorre una pronta ripartenza.