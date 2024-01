Meteo, è arrivata la neve all’Abetone: le splendide immagini delle piste imbiancate

Abetone Cutigliano (Pistoia), 7 gennaio 2024 – Finalmente è arrivata. Nella notte tra sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio è tornata la neve sulle cime della Toscana. Le previsioni meteo lo avevano annunciato, dopo un mese di dicembre segnato da temperature sopra la media e malinconiche immagini di località sciistiche senza neve.

Le vette dell’Appennino sono dunque tornate bianche. Splendide le foto che arrivano dalle webcam dell’Abetone, con le piste completamente innevate. Ma non solo. Perché i fiocchi bianchi sono arrivati a coprire anche i passi del Cimone e anche la Garfagnana.

Neve all'Abetone domenica 7 gennaio 2024 (Foto Webcam Abetone)

Intanto, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo per vento forte in Toscana, con raffiche fino a 60 chilometri all’ora. Il codice giallo vale dalle ore 10 alle ore 18 di domani, lunedì 8 gennaio. Le zone interessate dallo stato di vigilanza sono le aree intorno a Firenze, il Valdarno inferiore fino alla costa, l’area del Bisenzio e dell’Ombrone in provincia di Pistoia. Sono attese raffiche forti nelle pianure esposte, sulla costa e nell'Arcipelago