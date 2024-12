Nevica all’Abetone, le previsioni per domenica 8 dicembre: “Fiocchi anche a 5-700 metri”

Abetone (Pistoia), 7 dicembre 2024 – Nevica attualmente all’Abetone. Come annunciato dalle previsioni diramate nelle scorse ore, il freddo che ha investito la Toscana ha portato anche la prima, vera neve in montagna. Tant’è che sia oggi che domani nel comprensorio sciistico dell’Abetone-Val di Luce gli impianti di risalita saranno aperti.

“Previste nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota dalla sera sull’Appennino. Nella notte – scrive il presidente Eugenio Giani sui social – quota neve in rapido calo fino a 500-700 metri sui versanti settentrionali dell’Appennino (800-1000 metri su quelli meridionali). Nevicate fino a 700-1000 metri sull’Appennino Tosco-Romagnolo (400-500 metri sull’alto Mugello) e fino a 900-1100metri sull’Amiata, sul Pratomagno e sulle Apuane”.

Per la giornata di domani, 8 dicembre, sono attesi cumuli di 25-30 cm circa a quote di montagna sui versanti settentrionali e sui crinali appenninici e di 10-15 cm sulle aree dell’aretino con accumuli oltre gli 800-900 metri. Accumuli non significativi al di sotto dei 1000 metri sull’Amiata. “Ringrazio tutti gli operatori dei comprensori sciistici della Toscana che da giorni si stanno adoperando per l’apertura degli impianti sulle nostre montagne. Prestiamo sempre prudenza”, conclude Giani.