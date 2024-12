Pioggia, neve e vento: Toscana nella morsa del freddo. Scatta l’allerta gialla, ecco dove

Firenze, 7 dicembre 2024 – Il freddo irrompe in Toscana e scatta l’allerta gialla, emessa dalla Sala operativa regionale, per oggi sulla costa e nell’Arcipelago per e per domani, 8 dicembre, nel Nord e Nord-Ovest della regione e nell’Arcipelago. A partire da stasera e fino a domani una perturbazione nord atlantica associata ad aria fredda avvolgerà il territorio regionale. Secondo quanto specifica il Centro funzionale regionale ci saranno rovesci, tra la sera di oggi e il pomeriggio di domani, e piogge sparse su tutta la regione con cumulati medi intorno ai 20-30 mm e massimi puntuali fino a 40-50 mm, in particolare sulle zone di nord ovest e sul grossetano. Intensità massime orarie fino a 15-20 mm/h.

Per quanto riguarda bollettino neve previste per oggi nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota dalla sera sull'Appennino Tosco-Emiliano. Nella notte di domani, domenica, quota neve in rapido calo fino a 500-700 metri sui versati settentrionali dell'Appennino Tosco-Emiliano (800-1000 metri su quelli meridionali). Nevicate fino a 700-1000 metri sull'Appennino Tosco-Romagnolo (400-500 metri sull'alto Mugello) e fino a 900-1100 metri sull'Amiata, sul Pratomagno e sulle Apuane.

Accumuli attesi domani: fino a 25-30 cm a quote di montagna sui versanti settentrionali e sui crinali della Garfagnana e dell’Appennino Tosco -Emiliano, sulle stesse aree e zone attesi accumuli non superiori ai 10 cm tra i 400 e i 500 metri. Sulle aree del Casentino e dell’Alto Mugello accumuli fino a 10-15 cm oltre gli 800-900 metri. Accumuli non significativi (inferiori ai 5 cm) al di sotto dei 1000 metri sull'Amiata.

Le Polle del Cimone a Riolunato imbiancate dalla neve

Domani, domenica, raffiche di vento Maestrale fino a 80-90 km/h sull'Arcipelago. Il mare dalla sera di oggi e per tutta la giornata dell’8 dicembre sarà molto mosso o temporaneamente agitato a largo a nord dell'Elba e sulla costa centrale.