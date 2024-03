Nel salotto letterario lo scrittore Marco Vichi. Presenta il suo ultimo romanzo "Il ritorno"

Appuntamento con un autore molto amato domani, sabato 30 marzo, alle 18, alla libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20-22. Ad animare il salotto ci sarà lo scrittore Marco Vichi, qui a presentare "Il ritorno" (Guanda, 2024). In questo romanzo una donna nata bambino costretta, per non rinunciare alla propria identità, ad attraversare l’inferno degli uomini. Sarà costretta a fuggire da molte gabbie, liberandosi da pregiudizi, malignità, umiliazioni, violenza. Sopporterà i tradimenti più dolorosi e la solitudine più estrema. Lontana da casa, sprofonderà nell’orrore e nello strazio della guerra dei Balcani, simile a una delle tante guerre che ammorbano questi decenni di pace apparente. Nella sua storia senza respiro, ogni affermazione e ogni negazione vengono rivoltate, amplificate, distrutte e poi sognate, nel tentativo folle di arrivare a un punto che sia almeno un po’ veritiero. Un luogo dove chi è generoso e sa amare abbia ancora diritto all’esistenza. Questa donna che non cede, che non si corrompe, che sa vedere, persino sorridere, e giocare, ha un nome semplice, si chiama Maria. Non è frequente, ma a volte succede che ci siano persone come lei e storie come la sua, nelle quali gli archetipi si manifestano e parlano delle vite di tutti. Il romanzo è stato proposto da Gabriele Ametrano al Premio Strega 2024, che ha sottolineato nella sua motivazione la capacità di Vichi di riuscire "a narrare la solitudine e la speranza, superando la linea della sua consueta narrazione".

L’autore dialoga con Silvia Cocchini e Simona Priami, della trasmissione "Tra le righe" di Tvl.

l.m.