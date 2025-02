Nayt, il beniamino dei giovani sarà in concerto in piazza del Duomo

PISTOIAUn appuntamento imperdibile, soprattutto per i più giovani, animerà l’estate pistoiese. La data da segnare è quella dell’8 luglio quando Nayt - il beniamino dei ragazzi - inaugurerà il suo tour estivo proprio dal palco di piazza del Duomo. L’evento, che non è parte del cartellone del Pistoia Blues, sarà organizzato dall’associazione Bluesin in collaborazione con Vibe e Comune di Pistoia. Classe 1994, Nayt (al secolo William Mezzanotte) è tra gli artisti più interessanti della scena italiana. Negli ultimi anni Nayt ha dato prova di avere una spiccata capacità di aprire gli occhi e di essere una voce autorevole della sua generazione.Il suo è un messaggio diretto, e molto coraggioso, che sfida la superficialità ormai dilagante nel mondo in cui viviamo. Un percorso di scoperta di sé e dell’altro, un viaggio dell’animo umano, caratterizzato da una commistione con linee più melodiche e musicali, che dai tre capitoli di Raptus, ha trovato nella dimensione del live la sua massima espressione. Il talento di Nayt nelle performance dal vivo è riconosciuto da più parti. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza nella quale il pubblico si immerge completamente. Non a caso tutti i concerti del 2024 sono andati esauriti e c’è grande attesa per il tour estivo a promuovere il suo ottavo album in studio ‘Lettera Q’, uscito lo scorso 22 novembre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 11 di oggi (mercoledì 5 febbraio), mentre a partire dalle 11 di domani (giovedì 6 febbraio), i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a ‘My Live Nation’. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta alle 12 di venerdì su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Informazioni sull’evento alla email: [email protected].