Nasce la Consulta per il turismo: "E ora lavoriamo tutti insieme"

Nella riunione del consiglio comunale che si è svolta nei giorni scorsi, l’amministrazione ha presentato il regolamento della Consulta Comunale per il Turismo, nata per rafforzare il dialogo e la collaborazione con gli operatori del settore turistico. È stata Clio Cinotti, assessore con delega al turismo, a illustrare la Consulta e a sottolineare la necessità di creare un ambiente di lavoro sinergico tra l’amministrazione e gli operatori. E’ quindi entrata nel merito illustrando gli obiettivi principali della Consulta: "Trasparenza e informazione sull’imposta di soggiorno, garantendo la piena consapevolezza degli operatori sull’utilizzo delle risorse derivanti dall’imposta, attraverso la presentazione annuale dei dati, del programma degli impegni e del consuntivo. Formazione e aggiornamento: promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori su temi rilevanti per il settore, inclusa l’imposta di soggiorno. Confronto e collaborazione: offrire un’opportunità di confronto costante tra l’amministrazione e gli operatori, per discutere e pianificare insieme le strategie di sviluppo turistico. Pianificazione partecipata: coinvolgere attivamente gli operatori nella definizione degli obiettivi e dei programmi turistici, nelle strategie di marketing e promozione e in tutte le iniziative per migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica locale". Il regolamento inoltre definisce la composizione, il funzionamento e le modalità di convocazione della Consulta, garantendo un processo trasparente e democratico. La Consulta sarà aperta a tutte le strutture ricettive regolarmente iscritte, quindi alberghi, ristoranti, B&B, agriturismo e affittacamere, a un rappresentante per ogni associazione di categoria e agli operatori turistici di diversa natura.

"L’amministrazione comunale – conclude Clio Cinotti – invita tutti i consiglieri e gli operatori del settore a partecipare attivamente ai lavori della Consulta, per costruire insieme un futuro migliore per il turismo nel comune".

In contemporanea all’annuncio, c’è stata la visita di numerose delegazioni estere impegnate nell’ambito del progetto Revive organizzato da GalMontagnAppennino: mira a contrastare lo spopolamento e la diminuzione dell’attività economica nelle aree rurali e ha come obiettivi lo sviluppo di prodotti e servizi interconnessi, per rafforzare le attività economiche esistenti e sviluppare le competenze digitali necessarie per adottare tecnologie avanzate.

Andrea Nannini