Mutui sospesi, la firma di Giani: "Diamo respiro alle famiglie"

Mutui sospesi nei territori alluvionati. È arrivata la firma del governatore Eugenio Giani sull’ordinanza: "Si tratta di un intervento che ritengo molto importante per dare respiro e ossigeno a coloro che sono stati colpiti dalla calamità naturale determinata dal maltempo". Giani è entrato poi nel merito dell’ordinanza: "In ragione del grave disagio socio-economico dell’evento che costituisce causa di forza maggiore - spiega Giani -, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale, economica e anche agricola svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei mutui stessi optando fra la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale".

L`Abi con un comunicato spiega che l’ordinanza è stata adottata a seguito della delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza per i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Nell`Ordinanza della Protezione Civile, prosegue il comunicato, si fa esplicito riferimento all`accordo sottoscritto da Abi e dalle Associazioni dei consumatori. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’ABI di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio economico a seguito delle avverse condizioni metereologiche.