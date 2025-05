Musica e solidarietà. Concerto ’Rock in movie’ al circolo di Santomato

Saper ascoltare ed essere preparati a dare risposte competenti. Questa è la formula che accomuna l’associazione Voglia di Vivere con Errecasa ed è proprio dal connubio tra le due parti che è nata la volontà festeggiare, nella serata di domani, il cinquantesimo compleanno dell’agenzia immobiliare al Circolo Arci di Santomato. Raggiungere i cinque decenni di attività non è mai banale ed è proprio per questo che Errecasa ha deciso di celebrare l’occasione abbracciando al tempo stesso una realtà associativa come quella di Voglia di Vivere.

Domani sera, a partire dalle 21:45, prenderà il via l’evento accompagnato da ‘Rock in Movie’, che farà risuonare le colonne sonore più iconiche nella storia del cinema. Una serata di musica ma anche di attenzione verso il prossimo, come ha ricordato proprio Errecasa: "Voglia di Vivere è un’associazione territoriale che come noi opera a Pistoia da tanti anni e che è capace di dare ascolto alle necessità delle persone, anche se in ambito diverso. Ci piace il suo impegno nel promuovere la salute della donna, educandola alla cultura della prevenzione primaria e secondaria, offrendo assistenza alle donne prima, durante e dopo la malattia".

Voglia di Vivere nasce nel 1989, aderendo alla Consulta del Volontariato e aprendo, nel 1990, il primo ambulatorio di senologia, subito seguito dal servizio di dietologia e di ascolto psicologico finalizzati a dare supporto alle donne operate al seno. Da allora è stato un susseguirsi di attività, impegnative, entusiasmanti e vissute nella convinzione di fare qualcosa di buono per le donne e per tutta la comunità. Oltre a quella fisica, Voglia di Vivere è da sempre attenta anche alla salute emotiva grazie all’attenta gestione dei servizi, rivolti a dare risposte alla mutevole realtà sociale in cui l’Associazione è attiva.

Errecasa nasce a Pistoia nel 1975 su iniziativa di Adriano Benedettini e da cinquant’anni si occupa di compravendite e locazioni di immobili abitativi e di immobili industriali, artigianali, direzionali e commerciali, fornendo anche consulenze fiscali, tecniche e giuridiche. Per informazioni è possibile contattare Alessandra Chirimischi al numero 3395084615 o all’indirizzo [email protected].

Michele Flori