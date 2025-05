Ottant’anni di Confartigianato: va in scena lo spettacolo celebrativo

Continuano i festeggiamenti per gli ottant’anni di Confartigianato Pistoia, che fanno tappa di nuovo a Bottegone. Stavolta però non al Teatro Arte Varia, dove lo scorso 4 marzo si è tenuto l’evento di punta delle celebrazioni del compleanno dell’associazione, bensì alla Casa del Popolo, sulla Strada Statale Fiorentina, dove va in scena stasera, con inizio fissato alle 20:45, lo spettacolo teatrale dal titolo ’80 Anni in Scena’.

La rappresentazione, promossa dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Pistoia, curata dall’Associazione Culturale Zona Teatro Libero e diretta da Giuseppe Golisano, ha come scopo quello di rendere omaggio alle donne e agli uomini che, con il proprio impegno quotidiano, hanno contribuito allo sviluppo del territorio e alla crescita del mondo artigiano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Si annuncia uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di intrecciare vite comuni e straordinarie, valorizzando le radici culturali e sociali della comunità attraverso la narrazione teatrale. L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione della cultura d’impresa e vuole promuovere un dialogo tra generazioni attraverso il linguaggio universale dell’arte.

"Questo spettacolo, che si concluderà con un rinfresco per tutti i partecipanti, si inserisce nel programma delle celebrazioni per gli ottant’anni di Confartigianato Pistoia. Sul palco si alterneranno armoniosamente varie testimonianze con musica, ironia, umorismo, pantomima e recitazione - spiega Patrizia Benelli, presidentessa del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Pistoia - Sarà una rappresentazione variegata in grado di ricostruire l’esperienza umana, lavorativa e sociale dell’artigianato inteso in senso generale, non solo quello pistoiese. Insomma, vietato mancare".

