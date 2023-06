Musica che arriva dritto al cuore Due concerti sulle note di Franck

Con due concerti dedicati ad un grande dell’Ottocento musicale europeo, l’organista e compositore di origine belga César Franck, gli Amici della Musica riprendono la loro attività. Oggi e venerdì alle 21 (ingresso libero), nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi, sede storica dell’associazione sin dalla sua nascita avvenuta nel 1961 ad opera di Don Mario Lapini, è di scena il duo composto da Antonio Galanti e Andrea Vannucchi, che presentano per la prima volta in Toscana l’integrale delle composizioni di César Franck per grande organo trascritte per pianoforte a quattro mani da musicisti coevi al grande maestro. Le trascrizioni, recentemente rinvenute in Francia, furono realizzate da tre grandi personalità del mondo musicale parigino operanti nella stessa epoca di Franck quali Gaston Choisnel, Albert Decaux e Jacques Durand: una vera e propria riscoperta in tempi moderni di un rarissimo repertorio. Negli oltre sessant’anni di attività gli Amici della Musica hanno ospitato il meglio del concertismo cameristico nazionale e internazionale nel Saloncino di Palazzo de’ Rossi. Di immenso valore è l’archivio costituito da programmi di sala, fotografie, recensioni ed una vastissima quantità di registrazioni. Gli Amici della Musica, con il sostegno della Fondazione Caript, si propongono di dar vita ad un calendario di iniziative musicali volte a valorizzare questa preziosa documentazione. Il calendario sarà anche dedicato alla realizzazione di cicli di conferenze-ascolto collegate al ricco archivio sonoro e a eventi connessi alle collezioni museali in collaborazione con Pistoia Musei e Fondazione Caript. Antonio Galanti e Andrea Vannucchi, dopo gli studi musicali, si sono perfezionati all’ Accademia di musica italiana per organo di Pistoia con Luigi Ferdinando Tagliavini, Harald Vogel, Stefano Innocenti e Liuwe Tamminga ed hanno svolto un’intensa attività concertistica in Europa e Giappone.

Galanti insegna composizione al Conservatorio di Alessandria e organo alla Scuola di Musica Mabellini di Pistoia. Ha pubblicato cd, saggi e monografie ed è Ispettore onorario ministeriale per la tutela e la vigilanza degli organi storici di Pisa e Livorno. Vannucchi ha studiato con Jacques van Oortmerssen allo Sweelinck Conservatorium di Amsterdam dove ha ottenuto il diploma di solista d’organo. Ha registrato le opere complete per organo del compositore pistoiese Giuseppe Gherardeschi. Insegna Teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio di Perugia.

Chiara Caselli