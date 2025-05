Musei e spettacoli, la stagione dei festival

La notizia che apre è quella che "bolle in pentola" già da un po’ e che già è stata capace nel tempo di alzare il livello d’attenzione e alimentare la curiosità del pubblico: dal 31 maggio prossimo un nuovo importante spazio battezzato Naturart Village aprirà le sue porte, nuova sfida targata Giorgio Tesi Group. È in questa novità che ci si imbatte sin da subito, a partire dal ‘saluto’ del direttore editoriale della rivista Giovanni Capecchi, nel nuovo numero di Discover Pistoia, l’urban magazine edito da Giorgio Tesi Editrice, che torna questo sabato 3 maggio in abbinamento gratuito con La Nazione edizione di Pistoia. Ovvero, lo ricordiamo: sarà sufficiente recarsi in edicola e al solo prezzo del quotidiano si riceverà anche una copia di Discover. Prima di addentrarsi nella lettura vale la pena come sempre soffermarsi sulla copertina di questo numero, stavolta realizzata da Riccardo Innocenti, che propone una ‘sua’ ammaliante versione di Selvaggia Vergiolesi. Via dunque con la carrellata di approfondimenti ed eventi che trovano in Discover una accativante vetrina, a partire dalla nuova edizione di "Infanzia e città" che lancia un cartellone denso fino al 27 maggio prossimo, proseguendo poi con i Musei Civici e la tradizionale "Primavera al museo" (da appuntarsi, tra gli eventi eccezionali: aperture in notturna delle strutture sabato 17 maggio), con la Biblioteca San Giorgio che torna coi suoi "Libri in cammino", apprezzata iniziativa che mette insieme la lettura con i percorsi nel nostro verde più autentico. C’è anche la Fondazione Vivarelli a raccontarsi, il Giardino Zoologico di Pistoia, Coldiretti-Campagna Amica e la Fondazione Un raggio di luce, tutti tra progetti, curiosità e eventi da non perdere, mentre torna Emiliano Nappini con la quarta parte della sua narrazione dedicata alla nostra piazza centrale, con un focus sul campanile e il suo orologio. Maggio in città vuol dire anche "Dialoghi di Pistoia" che puntualmente tornano (23-25 maggio) e che su Discover trovano una utile vetrina per mettere in mostra il programma dell’edizione che sarà.

Superati i confini cittadini, Discover va a curiosare anche a Buggiano, con la mostra in corso a Palazzo Pretorio di Buggiano Castello, a Pescia, per scoprire gli eventi promossi dalla Fondazione Poma, e a Monsummano Terme proponendo pillole culturali dai Musei Civici. Anche Quarrata trova spazio tra le pagine di Discover, qui a proposito di turismo con la presentazione dell’analisi multi-livello condotta dall’Università degli studi di Firenze, per poter parlare di presente e costruire quindi il futuro del movimento turistico locale. Da appuntarsi anche "La Magia delle parole: scrittrici in villa" con, il 24 maggio, l’autrice Beatrice Salvioni che presenterà il suo libro dal titolo "La Malacarne" (Einaudi, 2024). Insomma, come ormai annunciamo con piacere una volta al mese, c’è ben più di un buon motivo per assicurarsi una copia gratuita di Discover Pistoia. L’appuntamento è per questo sabato nelle edicole della città.

linda meoni