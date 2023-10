Muore schiacciato da un albero. La Montagna piange Silvio "Wow"

Abetone Cutigliano (Pistoia), 6 ottobre 2023 – Tragico incidente nel bosco tra Pian degli Ontani e Pian di Novello, per motivi ancora in corso di accertamento, un uomo originiario di Pian degli Ontani è stato colpito da una pianta agganciata da quella che stava tagliando, rimanendo schiacciato senza scampo. Probabilmente la più brutale delle fatalità, difficile da spiegare, perché la vittima era esperta e il bosco lo conosceva bene da sempre. Era arrivato attorno alle 10.30 dopo aver salutato un amico nel terreno adiacente, con cui si era dato appuntamento per pranzare insieme. Non vedendolo arrivare il conoscente non si è allarmato, perché accadeva con una certa frequenza che il momento conviviale saltasse. Nel pomeriggio però, non avendo avuto segnali del suo rientro, si è recato sul posto per scoprire il motivo del ritardo e ha trovato l’uomo già morto. Probabilmente già dalla tarda mattinata. Da quanto si apprende era solo e la tragedia si è consumata senza che nessuno potesse dare aiuto alla sfortunata vittima.

Si tratta di Silvio Sichi, persona nota in tutta la Montagna (conosciuto come "Wow"), amato per il suo carattere profondamente buono, per il quale veniva spesso preso bonariamente in giro. Compagno allegro, burlone, gran parlatore e conoscitore di tutti o quasi gli sport, era in grado di cambiare argomento e interlocutore in un solo attimo, quando voleva farti capire che stavi dicendo una sciocchezza spalancava gli occhi e ti guardava con quell’espressione che ti faceva sentire "bischero", una perdita che tutta la Montagna vive con una grande amarezza e un senso di solitudine.

Aveva abitato a Maresca fino a pochi anni fa, quando era tornato nella casa natale. Era andato in pensione da pochi anni, dopo una vita passata alle Poste, quasi una tradizione di famiglia, anche la sorella vi lavora e la mamma aveva diretto lungamente l’ufficio del paese dove Silvio era nato nel 1961. Come detto la scoperta è stata fatta da un conoscente che, dopo aver visto l’inconfondibile furgone fermo al lato della strada, si è fermato per chiamare Silvio e, non avendo avuto risposta si è addentrato nel bosco fino a fare la tragica scoperta. L’allarme è stato diramato dal 118 alle 17.24 e sul posto sono sopraggiunte le autoambulanze della Misericordia di Cutigliano e della Croce Rossa di San Marcello, l’automedica, il Soccorso Alpino Speleologico Toscano e quello della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di San Marcello e gli alpini. Lascia la moglie e un figlio poco più che trentenne e un grande senso di vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto, amato e apprezzato.