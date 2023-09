Muore lo storico custode del campo "Edy Morandi"

Il mondo del calcio cittadino piange la scomparsa, a soli 62 anni, di Maurizio Frosini, da oltre dieci anni custode inamovibile del campo "Edy Morandi" delle Fornaci dove svolge la propria attività il Gs Pistoia Nord e, precedentemente, apprezzato nello stesso ruolo, anche dalla Virtus Bottegone al "Bastogi". Fino a due mesi fa Frosini ha svolto regolarmente il proprio lavoro, con la consueta passione, battuta pronta nonostante uno sguardo che magari poteva incutere soggezione – soprattutto nei bimbi più piccoli – e professionalità. Poi la scoperta della malattia e la lotta per cercare di sconfiggerla, invano. Maurizio Frosini lascia la moglie Kety, che lo seguiva da vicino al campo essendo anche lei sempre presente, e i tre figli Matteo, Alessandro e Stefano anche loro appassionati di calcio e giocatori in squadre locali, come a Bottegone, quando erano più piccoli e il babbo faceva il custode. "Essendo il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, per noi era un riferimento importantissimo – afferma Francesco Paoletti, presidente del Gs Pistoia Nord – e fondamentale per tutti i ragazzi e gli staff tecnici. Dietro quella maschera da burbero in realtà si celava una persona buona, generosa e genuina che per noi non sarà affatto facile sostituire. Se pensiamo che fino al termine della passata stagione era regolarmente al suo posto e adesso non c’è più non ci posso credere. In questo momento siamo davvero tutti spiazzati, ma sono convinto che in un futuro non troppo lontano troveremo il modo di ricordarlo come si deve: un torneo, un memorial o comunque qualcosa che metta in evidenza quello che è stato".

E’ lo stesso Paoletti a ricordare alcuni aspetti unici di Frosini. "Ho sempre avuto l’impressione che conoscesse a memoria i nomi di tutti i nostri bambini – ammette – considerando che abbiamo oltre 200 tesserati si capisce bene quella che era la sua passione. E, negli ultimi anni, si era addirittura messo a fare l’arbitro per le partite degli Esordienti". Il funerale di Maurizio Frosini si svolgerà lunedì 4 settembre, alle ore 15.30, alla chiesa di San Sebastiano a Bottegone dove, sicuramente, saranno tantissimi a tributargli l’ultimo saluto.

"E’ stato il nostro custode dal 2006 al 2012 – ricorda Gabriele Biagiotti, presidente della Virtus Bottegone – ed era un punto fermo per la società assieme alla moglie, mentre i figli giocavano direttamente con le nostre squadre. Era una persona molto solare, che si prestava alla battuta entrando in confidenza con tutti: mancherà sicuramente alla famiglia e al calcio pistoiese. Come società, mandiamo un abbraccio alla moglie e ai figli".

Saverio Melegari