Docente muore a 37 anni, "una mamma eccezionale". Raccolta fondi per il marito e i tre figli

Pistoia, 18 agosto 2023 - Si è spenta a casa, nella notte tra martedì e mercoledì, circondata dall’affetto della sua famiglia Maria Masha Brennecke, docente di lingua tedesca, originaria della Russia ma da tempo residente a Pistoia. Dopo due anni di estenuante lotta contro un male aggressivo, Masha, così tutti la chiamavano, a soli 37 anni e mezzo (ne avrebbe compiuti 38 il prossimo dicembre), ha dovuto ’separarsi’ dall’amatissimo marito, Giovanni Melani, e dai tre figli piccoli di 8, 6 e appena 4 anni che adorava. "Ha girato in lungo e largo per l’Europa – racconta commosso il suocero Claudio Melani – Non voleva arrendersi a quel brutto male. Ha provato a curarsi con tutte le tecniche, ma ogni volta i medici non potevano darle molte speranze. Alla fine ha deciso di tornare a casa e di morire qui circondata dall’affetto dei suoi familiari".

Masha ha sempre lavorato come docente di lingua nelle scuole superiori pistoiesi. È stata al Sismondi di Pescia ma anche all’istituto Pacini di Pistoia. Apprezzata da tutti per la sua tenacia, condivideva la sua vita con la famiglia a Fabbrica, frazione del comune di Pistoia. La salma al momento si trova alle Cappelle della Misericordia in via del Can Bianco, mentre i funerali, per consentire ai parenti di raggiungere l’Italia, si terranno nella chiesa di Gello domattina alle 9.30. In queste ore chi l’ha conosciuta si sta stringendo intorno al marito Giovanni rimasto solo con tre figli da crescere. Per questo gli amici più cari hanno promosso una raccolta fondi su ’Go fund me’ per sostenerlo.

"Questa raccolta fondi è in nome di Masha, la mamma di tre bambini scomparsa prematuramente – scrivono gli amici di famiglia sul sito ufficiale che raccoglie le donazioni –. La sua storia parte da lontano dove nel nostro Paese ha trovato la casa, gli amici e si è creata una nuova famiglia. Il coraggio, la determinazione e l’ottimismo non sono mai mancati come il suo sorriso nonostante la grave malattia che l’affliggeva da oltre due anni, ha regalato sempre parole gentili a chiunque si fermasse a parlare con lei. Questa raccolta servirà ad aiutare suo marito Giovanni e i suoi tre bambini, un piccolo gesto nel suo ricordo". Ai familiari di Masha le condoglianze anche da parte della nostra redazione.