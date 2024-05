Moto contro furgone. Gravi ferite per un giovane

Uno schianto fortissimo. L’impatto allo svincolo per la via della Castellina. L’incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 19 sulla via Provinciale Lucchese. Un ragazzo di 27 anni a bordo della sua moto si è scontrato con un furgone. Le ferite riportate dal giovane sono apparse subito gravi e per questo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Ferito ma in maniera lieve anche il conducente del furgone, che è rimasto sotto choc.

La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente: sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Pistoia con due ambulanze, insieme all’automedica del 118. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale, con due pattuglie, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico, che dopo lo schianto ha subito rallentamenti.

Ancora da capire l’esatta dinamica dello schianto. Quella che forniamo qui è dunque solo una prima ricostruzione che dovrà essere confermata dai rilievi effettuati. Sembra che il giovane in sella alla sua moto stesse viaggiando sulla Provinciale Lucchese da Pistoia in direzione di Serravalle, quando all’innesto con via della Castellina ha impattato con il furgone che si immetteva sulla strada in direzione di Masotti.

L’impatto è stato molto forte: il giovane ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato via dal mezzo finendo rovinosamente a terra. A dargli i primi soccorsi un altro motociclista che si trovava a passare di lì e che ha assistito al terribile incidente.

Sembra che il giovane non abbia perso immediatamente coscienza, e dunque che fosse vigile all’arrivo dei soccorritori, ma i traumi riportati nello scontro prima e nella caduta a terra poi, sono stati importanti. Una volta stabilizzato è stato trasferito immediatamente all’ospedale di Pistoia, in codice rosso. Arrivato in ospedale è stato ricoverato: avrebbe infatti riportato varie fratture sul corpo, ma fortunatamente non sarebbe mai stato in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo incidente sulla Lucchese, in un tratto che spesso è stato teatro di altri sinistri più gravi, anche per la scarsa visibilità delle strade che si immettono su quella principale.