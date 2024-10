Tragedia nei boschi, cercatore di funghi precipita nella scarpata e muore

Marliana (Pistoia), 5 ottobre 2024 – Un’altra tragedia nei boschi, l’ennesima di questa stagione in Toscana. Un uomo di 78 anni è morto mentre stava raccogliendo funghi nei boschi tra Marliana e Prunetta, in provincia di Pistoia. Per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato per circa 20 metri in una scarpata vicino ad un piccolo rio.

Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Pubblica assistenza di Maresca. Le sue condizioni, purtroppo, sono apparse fin da subito molto gravi, tant’è che l’elisoccorso Pegaso è stato fatto rientrare alla base.

E sempre in provincia di Pistoia un’altra tragedia sfiorata, stavolta nei boschi tra Abetone e Val di Luce. Un uomo di 67 è caduto in un fosso mentre stava cercando funghi, rimediato un trauma agli arti. Non riuscendo a rialzarsi e camminare ha deciso di dare l'allarme. I tecnici lo hanno raggiunto, stabilizzato e caricato sulla barella. Da lì, tramite manovre su corda, è stato calato lungo il bosco fino alla pista da sci più vicina, da dov'è stato poi trasportato a spalla dai soccorritori fino al parcheggio della Val di Luce. Una volta al parcheggio è stato consegnato alle cure del personale della Misericordia dell'Abetone.