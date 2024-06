Elezioni comunali a Montale, il sindaco uscente Betti è al terzo mandato

Montale (Pistoia), 10 giugno 2024 – Vittoria di misura per il sindaco uscente e candidato di Centrosinistra Montale Concreta, Ferdinando Betti, che è stato confermato primo cittadino per la terza volta con il 39,01% dei voti. Nelle elezioni del 2019 aveva invece ottenuto la vittoria al primo turno sfiorando il 57%. Betti ha battuto Leonardo Bandinelli, candidato sindaco del centrodestra con Noi per Montale che ha preso il 32,52%. Terzo, con il 28,48%, Sandro Nincheri, candidato di Montale Rinasce.

Nelle 10 sezioni del comune di Montale il dato dell’affluenza definitiva è del 65,16%, contro il 69,04% del 2019. Su 8.782 elettori i votanti sono stati 5.722. Si sono contate 139 schede nulle e 94 schede bianche. Nessuna scheda contestata.

A Centrosinistra Montale Concreta vanno 11 seggi, 3 per Noi per Montale e 2 per Montale Rinasce.