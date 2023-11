Montale, l’Agna rompe gli argini e invade la zona industriale. Il sindaco: “Volontari, non venite”

Montale (Pistoia), 5 novembre 2023 – Tra le zone più colpite dall’alluvione c’è anche quella di Montale, dove il torrente Agna ha rotto gli argini ed ha letteralmente cambiato il suo corso invadendo la zona industriale. Le immagini parlano da sole: il fiume è entrato nelle strade dove sono soliti circolare i mezzi ed ha allagato anche la zona della stazione. Si tratta di una seconda rottura dopo la prima dei giorni scorsi: questa è stata causata dalle nuove piogge cadute nella notte tra ieri, 4 novembre, e oggi domenica.

Per questo è intervenuto anche il sindaco Ferdinando Betti. “In questo momento, in cui ancora c'è lo sversamento del fiume Agna e le zone interessate sono ancora piene di acqua e il lavoro diventa anche difficile, consiglio per ora di non venire”.

Prosegue Betti. “Mi preme ringraziare tutti coloro che si stanno rendendo disponibili come volontari per venire ad aiutare chi ha bisogno nel nostro comune, dopo l'evento alluvionale di questi giorni - afferma il primo cittadino -, ma consiglio per ora di non venire, per cui chi è disponibile poi a fare opera di volontariato in queste zone, per aiutare chi purtroppo ha subito danni e si trova in condizioni davvero brutte, può telefonare in Comune allo 0573 9521 e poi noi faremo un coordinamento nei prossimi giorni e ci sarà tanto lavoro da fare per tutti”