Montagna: i problemi al tramonto

Gabriele Galligani

C’è anche l’altra faccia del boom registrato in questo ponte Pasquale all’Abetone. I problemi per la nostra montagna cominciano dopo il tramonto, quando gli ospiti lasciano le piste. "E adesso che si fa?" è la domanda di rito. La questione è stata ben fotografata nel commento fatto nel servizio di ieri da Giampiero Danti: dal punto di vista degli impianti e delle piste l’Abetone se la gioca con tutte le altre stazioni. Ma per il resto il margine da recuperare con le gli altri è ancora da colmare. Vale anche per il turismo estivo, perchè l’età media degli ospiti si sta abbassando. ma servono servizi e strutture che ancora non ci sono.