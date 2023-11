"Monologo, che emozione!" La sfida dei cortissimi. I nomi degli attori vincitori del contest di Pinzauti

Sedici attori, in sfida l’un con l’altro a suon di cortissimi. È quanto accaduto al Polo Culturale Puccini Gatteschi nelle ultime settimane, con evento finale lo scorso 28 ottobre, nell’ambito della seconda edizione del contest di corti teatrali dal titolo "Monologo: che emozione!" diretto dal maestro Fabrizio Pinzauti. In quella occasione conclusiva di un percorso è stato possibile apprezzare una serie di rappresentazioni, tratte sia da brani editi sia inediti, tutte caratterizzate dalla durata di non oltre tre minuti ciascuna.

La competizione nasce con la volontà di realizzare una manifestazione culturale sperimentale, che recuperi la saggezza intensa e l’esperienza del monologo di origine greca per riproporlo con temi e modalità contemporanee, non necessariamente drammatiche. Un format decisamente innovativo e originale ideato da Pinzauti che ha visto il pubblico partecipare nella selezione dei monologhi più emozionanti, a fianco di una giuria di esperti selezionata per l’occasione, composta dagli attori Francesca Nerozzi e Marco Zingaro, da anni protagonisti del panorama teatrale e cinematografico di livello anche internazionale.

Gli attori vincitori del contest, realizzato anche grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, rispettivamente per le categorie inediti ed editi, sono Matteo Dall’Olmo e Giulia Borsini, premiati con il Premio Pubblico e Giuria, Gaia Perretta e Roberto C. Miroslav, con il Premio Giuria.

l.m.