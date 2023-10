Studentessa palpeggiata a scuola, condannato prof di liceo

Pistoia, 26 ottobre 2023 – Si è concluso questa mattina il processo che vedeva imputato un professore di un liceo pistoiese, accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua studentessa. L’insegnante è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione. La sentenza è stata letta dal giudice Stefano Billet, presidente del collegio (a latere Jacqueline Monica Magi e Raffaella Amoresano) al termine della camera di consiglio. Il giudice ha stabilito anche che sia versata una provvisionale in favore della parte offesa di cinquemila euro, rimandando in sede civile la quantificazione del risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle spese legali, pari a tremila euro.

L’episodio contestato all’insegnante risalirebbe al 22 aprile del 2021 e sarebbe avvenuto all’interno del liceo, durante la pausa dalle lezioni. Secondo quanto riferito dalla ragazza, all'epoca minorenne, l'insegnante l'avrebbe palpeggiata. Il professore si è sempre dichiarato innocente. Il suo difensore, l'avvocato Andrea Mitresi, ha annunciato che farà appello.