Mobilificio MF, mezzo secolo e un nuovo sogno: la fattoria didattica

Un traguardo che testimonia solidità e doti imprenditoriali: la M.F. International di Quarrata compie quest’anno 50 anni e allestisce un’ ulteriore attività con una struttura ricettiva sulle colline di Quarrata. Fondata nel 1974 da Fabrizio Mantellassi, l’azienda di salotti è una delle realtà che hanno fatto la storia del mobile quarratino. Nel settore del mobile tappezzato, distinguendosi per la qualità dei prodotti e per la loro facilità di collocazione in ogni tipo di arredamento. Quella che inizialmente era una piccola azienda è così cresciuta a poco a poco fino ad arrivare a compiere il mezzo secolo di attività, ben radicata nel tessuto produttivo del territorio ma anche flessibile alle esigenze del mercato. Dopo la scomparsa del suo fondatore nel 2019, la moglie Margherita Bacci, da sempre operativa al suo fianco, ha continuato a portare avanti la ditta che, durante tutti gli anni di lavoro insieme, marito e moglie erano soliti definire la loro "creatura", mettendoci tutta la forza, la dedizione e la cura di cui è stata capace.

Ancora adesso la M.F. International grazie anche all’aiuto dei suoi collaboratori lavora con successo continuando a tenere alto il suo nome sul mercato nazionale ed internazionale del mobile e ad esportare i propri prodotti nel mondo intero. Scegliendo per festeggiare i 50 anni dell’azienda il giorno 8 settembre, data in cui ricorreva il compleanno di Fabrizio Mantellassi, alla M.F International Margherita Bacci festeggerà con tutti i dipendenti e collaboratori non solo il mezzo secolo d’impresa ma anche un altro sogno del marito rimasto incompiuto a causa della sua veloce malattia, che lei stessa da coraggiosa imprenditrice ha portato a termine in questi anni: "la Fattoria didattica di Fabrizio Mantellassi". Situata sulle colline di Quarrata e in via di apertura, è una struttura con funzione anche di Bed & breakfast che ben presto ospiterà turisti da tutto il mondo.

D.G.