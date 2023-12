Misericordia, le elezioni confermano l’intero consiglio direttivo

Confermato per altri quattro anni l’intero consiglio direttivo della Misericordia di Montale, compresi il presidente Massimiliano Pieroni e la vice Ilaria Rizzo. Il primo atto del consiglio appena rieletto sarà l’inaugurazione, domani, di una moto fuoristrada che completerà il parco mezzi in dotazione all’associazione.

La cerimonia si terrà alle 11,45 in piazza Matteotti, alla presenza del preposto don Paolo Firindelli che impartirà la benedizione di rito. La moto enduro fuoristrada, dotata di un defibrillatore a bordo, servirà alla Misericordia per gli interventi da effettuare nelle zone più impervie, specialmente quelle boschive, dove non si può arrivare con l’ambulanza. Data la vastità delle aree montane e boschive intorno a Montale e la frequenza con cui avvengono incidenti nei sentieri anche più remoti, la Misericordia ha pensato che la disponibilità di una moto fuoristrada fosse indispensabile per i servizi di emergenza.

Le elezioni per il consiglio direttivo hanno visto una larga partecipazione dei soci: 69 votanti su 75 aventi diritto, e una conferma degli undici consiglieri del precedente mandato. Nella prima riunione del consiglio, alla quale ha partecipato anche il correttore don Paolo Firindelli, è stato rieletto presidente all’unanimità l’avvocato Massimiliano Pieroni che guiderà l’associazione anche per il prossimo mandato, cioè fino al 2027. Unanimità anche per la conferma nella carica di vicepresidente di Ilaria Rizzo. alla quale il presidente Pieroni ha rivolto un sentito ringraziamento per la dedizione con cui ogni giorno segue i molti aspetti dell’attività della Misericordia.

La conferma del consiglio e delle cariche direttive era scontata data la crescita in termini di servizi e di fatturato fatta registrare dall’associazione negli ultimi anni. Tra gli obiettivi del consiglio, c’è anche l’installazione di un impianto fotovoltaico nel parcheggio esterno alla sede.

Giacomo Bini