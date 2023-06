Misericordia da... record Servizi e fatturati positivi "E tanta voglia di crescere"

di Giacomo Bini

Misericordia di Montale da record nel 2022. Per servizi e fatturato l’associazione di via Martin Luther King è al primo posto tra le 57 associazioni dell’Asl Pistoia-Empoli con una crescita del 25 per cento rispetto all’anno precedente. I dati, ricavati dalle statistiche ufficiali dell’Asl, sono stati comunicati all’assemblea dei soci, riunita per l’approvazione del bilancio, dal direttore dei servizi Massimiliano Corrieri (in foto con Massimo Martorana, Massimiliano Pieroni, Ilaria Rizzo) che fa coincidere con questi risultati il suo decimo anno di incarico. Il fatturato della Misericordia di Montale, cioè l’importo derivante dai servizi svolti per l’Asl, è arrivato a 532.901 euro, che supera di poco perfino quello della Misericordia di Pistoia città.

"Sono numeri che vanno al di là di ogni aspettativa – dice il presidente della Misericordia di Montale Massimiliano Pieroni – già il 2021 aveva fatto registrare una crescita notevole ora siamo andati anche molto oltre, è un risultato che si deve all’impegno dei nostri volontari e dei nostri dipendenti. Non bisogna dimenticare però che alla base di tutto c’è la costruzione della nostra sede che dobbiamo alla collaborazione che tutt’ora perdura con la Misericordia di Pistoia da cui ci siamo resi indipendenti ma con cui restiamo in ottimi rapporti". Il direttore Corrieri ha sottolineato anche un altro dato, quello delle persone trasportate in un anno, che sono state 26mila 540.

"Per noi che siamo in un paese di 10mila abitanti – dice Corrieri – è un risultato di grande soddisfazione che si spiega col fatto che le persone si trovano bene con noi e si crea così un passa-parola di chi apprezza il nostro lavoro. Basti pensare ai tanti servizi che facciamo anche per utenti di Montemurlo e di altri centri vicini". Il presidente Pieroni ha sottolineato, oltre all’essenziale apporto dei volontari e alla guida organizzativa del direttore Corrieri, anche il lavoro assiduo della vice-presidente Ilaria Rizzo e del funzionario Massimo Martorana. Il revisore dei conti Roberto Meoni ha confermato la conformità del bilancio allo statuto. Il presidente Pieroni ha anche illustrato due nuove iniziative. La Misericordia di Montale, insieme alla Croce d’Oro, stanno per attivare il servizio di Cup in accordo con l’Asl oltre al già esistente servizio dei prelievi. "Abbiamo voluto che il nuovo servizio di Cup – ha fatto notare Pieroni – avesse l’orario più ampio". La seconda iniziativa, che è allo studio, è l’istallazione di un impianto fotovoltaico nel parcheggio pubblico adiacente alla sede di via Martin Luther King. La Misercordia ha vinto il bando emanato dal Comune e sta valutando gli aspetti economici dell’intervento prima di firmare la convenzione con l’Amministrazione Comunale. "L’impianto fotovoltaico – ha detto Pieroni – ci renderebbe quasi autonomi dal punto di vista energetico".