Minori scomparsi: l’emergenza

Ieri si è celebrata come oramai da tradizione dal 1983 la "Giornata Internazionale dei bambini scomparsi" ed in questa ricorrenza in prima linea c’è stata sicuramente la Questura di Pistoia. Una ricorrenza che fa riferimento a quanto accaduto a New York il 25 maggio 1979 con la scomparsa di Etan Patz, rapito in quella giornata: il momento di riflessione è stato poi istituzionalizzato dall’Onu. Uomini e donne della polizia di Pistoia si sono adoperati affinché, in tutte le scuole della provincia, fossero i volantini di sensibilizzazione di un tema decisamente particolare: distribuito anche un segnalibro, con l’obiettivo di prevenire le situazioni che spesso sono la causa di scomparsa, soprattutto di adolescenti. "La scomparsa di minori rappresenta sempre una situazione che deve essere gestita senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca – fanno sapere dalla Questura – e la giornata internazionale è un’occasione per tenere sempre alta l’attenzione su questo fenomeno. Massima l’attenzione in provincia con continui incontri nelle scuole da parte degli esperti della questura di Pistoia e l’adozione di uno specifico piano provinciale di ricerca adottato dal prefetto".