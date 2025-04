Migliaia di studenti alla Doganaccia . Il Programma Neve preso d’assalto

Un inverno positivo per la Doganaccia. Con la fine della stagione sciistica per la stazione a monte del paese di Cutigliano è tempo di bilanci. Sono stati 8.400 gli studenti di tutte le scuole medie e superiori di ogni parte della Toscana, e di molte regioni italiane, che dall’8 gennaio al 30 marzo hanno partecipato al progetto ‘Vivere la montagna-Programma neve’. "I ragazzi – spiega Giacomo Toninelli, direttore dell’hotel La Grande Baita – hanno soggiornato insieme ai loro accompagnatori in varie strutture ricettive di Cutigliano. Ma non è finita qui, perché fino al 27 maggio sono oltre 3mila gli studenti attesi in montagna nell’ambito del progetto ‘Scopri la montagna in primavera’, che prevede escursioni guidate nei punti più belli delle nostre montagne. Per quanto riguarda l’albergo La Grande Baita non posso che essere soddisfatto, visto il tutto esaurito registrato dal 23 dicembre al 15 marzo, con un numero di presenze che sfiora quota 1.800". Guardando al futuro la Doganaccia non accenna a fermarsi: per luglio e agosto il tutto esaurito è alle porte e sono previsti progetti importanti, come ‘Respiriamo bene’, in collaborazione con l’ospedale Meyer di Firenze che porterà circa trenta ragazzi, accompagnati dai sanitari, a trascorrere due settimane in montagna proprio in virtù della qualità certificata dell’aria della Doganaccia. "Risultati e prospettive davvero importanti – prosegue Toninelli – che rendono omaggio al lavoro iniziato anni fa da Marco Ceccarelli, scomparso a poche settimane dall’inizio di questa stagione sciistica e che il 29 marzo avrebbe compiuto gli anni. Un lavoro che viene portato avanti ogni giorno dal fratello Ronnie, dal padre Sergio, dalla moglie Francesca e da quanti in questo spicchio di montagna credono fermamente". La stagione invernale da poco conclusa ha fatto registrare risultati rilevantissimi anche in ambito sportivo: lo Sci Club Doganaccia, fortemente voluto da Marco Ceccarelli e adesso portato avanti dal fratello Ronnie e dalla moglie (nonché valente allenatrice) Francesca Zerman, ha visto la vittoria del proprio atleta Dario Petrucci all’ultima edizione del Pinocchio sugli Sci nella categoria Baby 2. Petrucci ha ‘bissato’ il successo anche in Val Gardena, in occasione dell’edizione 2025 della finale nazionale del Gran Premio Giovanissimi. Da segnalare anche l’ottima posizione di Paride Iozzelli, sempre dello Sci Club Doganaccia, giunto sul traguardo col quindicesimo tempo. Senza dimenticare il ‘solito’ Alessandro Dressadore, che al Fisdir Ski Race Cup Alpe Cimbra ha fatto registrare un primo posto in slalom gigante, in super G internazionale e in super combinata, oltre a un secondo gradino del podio in super G e in slalom gigante internazionale.

Davide Costa