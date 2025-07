Impegno nella scuola e nello sport. Assegnato il premio "Sampette"

"Bravissimo nello sport e nello studio": anche al termine di questo anno scolastico è stato assegnato il premio Sampette a una studentessa e a uno studente della secondaria di primo grado Dante Alighieri dell’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata. Ad aggiudicarselo sono stati Lucia Andreotti della classe 3F e Tommaso Betti della 3D. Come ormai avviene da qualche anno, la premiazione si è svolta a villa La Magia, alla presenza di docenti e genitori, durante il tradizionale rito della consegna degli attestati di licenza media. I due vincitori hanno ricevuto una borsa di studio offerta da Ottica Bruni Aligi e una targa donata dall’amministrazione comunale di Quarrata. Il riconoscimento al termine di ogni anno scolastico viene assegnato a uno studente e a una studentessa di terza media della Bonaccorso che abbiano ottenuto risultati notevoli i sia nello studio che nelle discipline sportive, tenuto conto inoltre dell’impegno sportivo extrascolastico.

A decretare i nominativi dei ragazzi da premiare è una commissione composta dai docenti coordinatori delle classi, che prendono in considerazione l’andamento del triennio più l’esito dell’esame finale, oltre ovviamente ai risultati nelle varie competizioni sportive. Il premio era stato ideato nell’anno scolatico 1999/2000 dal docente di scienze motorie Mario Tempesta, rimasto così affezionato a questo riconoscimento tanto che anche dopo la pensione ha mantenuto l’impegno di seguirlo. Durante i suoi 40 anni di insegnamento alla Bonaccorso di Quarrata il professore pensò a proporre una iniziativa per gratificare i ragazzi e le ragazze che mantengono costante il loro impegno nel corso del triennio della secondaria, dedicandosi allo studio ma senza tralasciare l’attività fisica. Tempesta ideò così il premio al quale anagrammando il proprio cognome dette il nome di Sampette. "Per me tornare in questa scuola ogni anno per consegnare questo premio è una grande soddisfazione - ha detto Mario Tempesta - ho sempre pensato che sia opportuno valorizzare i ragazzi, motivandoli non solo a studiare ma anche a ritrovare nello sport quei valori che contribuiscono alla loro crescita equilibrata".

Daniela Gori