Metalmeccanici e futuro. Ugl, Lo Iacono al vertice: "Massimo impegno"

Tanta partecipazione al congresso provinciale dei Metalmeccanici Ugl. Sul tavolo: "Prospettive per il Futuro", un momento di forte riflessione sulle sfide sindacali e industriali del territorio. A guidare la nuova fase sarà Luca Lo Iacono, storico militante della Ugl, dipendente del settore dal 2001. Un percorso iniziato in Breda Costruzioni Ferroviarie, proseguito con Ansaldobreda e oggi in Hitachi Rail, dove opera in uno dei reparti chiave dello stabilimento: la carpenteria. "Questa organizzazione mi ha dato fiducia, mi ha formato, mi ha dato uno scopo. E io sono pronto – oggi più che mai – a restituire tutto questo, con impegno, responsabilità e quella passione che mi ha sempre guidato. Porterò il nome dell’Ugl sempre più in alto", ha detto Lo Iacono nel suo intervento di insediamento. Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e politici, tra cui l’europarlamentare Francesco Torselli (Ecr - FdI), il Consigliere regionale della Toscana Alessandro Capecchi (FdI), i consiglieri comunali Lorenzo Galligani e Francesca Capecchi (FdI), nonché Lorenzo Dolfi, Segretario comunale di Pistoia per Forza Italia Giovani. Presenze che testimoniano l’interesse trasversale per il mondo del lavoro metalmeccanico e il ruolo strategico del sindacato nel territorio.