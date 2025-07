Il grande jazz nella villa di Felceti. Duncan e Pellegrini, note d’autore

Il grande jazz internazionale risuona nell’anfiteatro all’aperto della Fondazione Jorio Vivarelli di Pistoia, in via di Felceti, contesto suggestivo per ospitare giovedì 3 luglio (alle 21.30) un duo di alto livello composto da Jacob Duncan al sassofono e Andrea Pellegrini al pianoforte. La serata-evento, organizzata dalla Fondazione dedicata all’artista in collaborazione con l’Associazione Progetto Teatro–Pistoia, si preannuncia come un’esperienza musicale unica dove la magia del jazz prenderà vita sul palco, coinvolgendo e sorprendendo a ogni nota.

Quanto alla caratura dei due artisti, Jacob Duncan è senza dubbio uno di più interessanti sassofonisti jazz americani. Il suo viaggio musicale comincia sulle navi a vapore sul fiume Ohio e nei piccoli club americani dove assimila l’essenza del jazz come genuina musica popolare. La sua incessante ricerca si esprime attraverso più di cinquanta album tra cui "The Busker" e "Alright to Dream". Vanta collaborazioni con moltissimi musicisti della scena jazz internazionale, da John Goldsby a JD Allen, oltre a giganti della canzone d’autore americana come Aretha Franklin, Norah Jones, Bonnie Prince Billy, Violent Femmes e artisti classici come Yuja Wang con cui ha vinto un Grammy Award nel 2024. Collabora con Andrea Pellegrini e altri musicisti jazz italiani (Chiara Pellegrini, Francesco Petreni) dal 2023. È autore anche di composizioni sinfoniche e cameristiche.

Andrea Pellegrini discende dalla genealogia di musicisti Pellegrini-Vianesi. Diplomato con lode, nella sua musica attinge a stili diversi con influenze Third Stream. Ha suonato in tutta Europa, Usa e Canada con Paolo Fresu, Paul McCandless, Bruno Tommaso e un’infinità di altri, da Arnoldo Foà a Pat La Barbera. Molti musicisti di oggi sono stati suoi allievi, Giulio Carmassi (Pat Metheny Unity Group), Tommaso Novi (Novi, Gatti Mezzi), Motta per citarne alcuni. Ha scritto libri e prodotto diversi. Con il suo ultimo album dedicato a Piero Ciampi si è aggiudicato il riconoscimento della giuria al Premio Ciampi, ricevendolo dalle mani del compianto Gianfranco Reverberi.

L’ingresso al concerto di Pistoia è gratuito; per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare la Fondazione allo 0573.477423.