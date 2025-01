Michelle conquista la giuria e vince il Talent

In un’ArteVaria Forum stracolmo di gente, davanti al vicesindaco di Pistoia Annamaria Celesti e allo sponsor Cristina Dolfi di Autodemolizioni Dolfi, Michelle Meoni, 15 anni, di Quarrata, ha trionfato alla tredicesima edizione di Talent Busters-l’Acchiappatalenti, il format di Toscana Tv ideato e condotto da Elisabetta Branchetti. Michelle, studentessa del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia, si è imposta nella categoria junior, pur sul bravissimo Michelangelo Fattori, anche lui studente del Musicale Forteguerri, che ha cantato con la Busters Band, composta da Thomas Borgioli alla chitarra, Melissa Chiti alla batteria ed Emiliano Gargini al basso. Michelle ha quindi ricevuto l’ambito riconoscimento: la sua esibizione è stata giudicata dalla commissione di esperti la migliore. Non era semplice, dinanzi a così tante persone che hanno gremito la sala, poter esprimere il proprio meglio, ma i giovani in gara si sono superati, vincendo l’emozione del momento. Michelle Meoni ha incantato la giuria. Questi gli altri vincitori di categoria: nel Musical, la coppia formata da Chiara Mascagni e Martina Granchi ha avuto la meglio su quella composta da Ambra Di Paola e Beatrice Pastore. Tra i Kids, successo di Mattia Incerpi, che ha preceduto Matilde Santi. Fra i Big, primo posto a pari merito per Giulia Montaleni e Dunia Pistolesi. Tra i Cantautori, prima posizione per Perso davanti a Felicchina. Infine nelle Band, la Soul Kitchen Band l’ha spuntata sui Drum N’ Jack. Numerosi i premi consegnati: tra questi, quello di miglior inedito a Perso. Premio microfono a Lorenzo Borchi, Premio Whiteradio a Perso, Premio Elisir a Trama Blu, Premio Formica Dischi a El (il nome d’arte di Jael Ravalli), Premio Sartoria Musicale a Michelle Meoni, Premio AreaLive a Felicchina, Giulia Montaleni e Dunia Pistolesi, Premio Tnp Records a Felicchina, Artist Academy a Serena Gradassi, Premio Studio Fortepiano a Michelle Meoni, Premio Aldo Aldi a Mattia Ponzi, Premio Isi Produzioni a Michelle Meoni, Premio Bonelli Gioielli a Celeste Dallaquercia, Book Foto Sandro Nerucci a Katia Piacentini, Giulia Mosca, Perso, Alysei, Felicchina e Giulia Montaleni. Hanno vinto un live al Beat Festival i Drum N’Jack, al Carabattole LovePark i Sweet Child, all’Hop’N Drop i Desio e all’Aran Island la Soul Kitchen Band.

Tributo a uno degli ospiti d’onore, Nicholas Ori, cui è stata consegnata una targa per la miglior rivelazione dell’anno. Gli altri ospiti erano Jade, Giulia Colzi, Aldo Aldi e Debora Mungai. Ricordiamo che la giuria tecnica era composta da Mary Filizola, Adriano Mariotti, Martina Pichierri e Riccardo Agostini.

"È stata un’edizione da primato – il commento entusiasta di Elisabetta Branchetti –. Tutti i partecipanti, davvero di eccellente livello, hanno vinto per talento, carattere e voglia di divertirsi e c’è stata grande sintonia tra i giovani artisti. Ecco, d’ora in avanti non dovranno mai smarrire soprattutto la voglia di divertirsi".

Gianluca Barni