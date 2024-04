Addio terratetto, piace l’appartamento: così cambia il mercato immobiliare

Pistoia, 18 aprile 2024 – Chi è che vende le abitazioni in città e provincia? Il modello ideale è una donna, tra i 45 ed i 54 anni, con la maggioranza degli uomini (64%) invece pronti ad acquistare per una fascia d’età maggioritaria prevalentemente bassa (35-44 per il 73% assoluto) e che rientra nel ruolo di impiegato, o lavoratore dipendente, che superano il libero professionista. Va considerato, però, che c’è anche un grande amore che sta tornando: chiedere di tornare a vivere in appartamento anziché in un terratetto, quella che era la prerogativa lasciata dalla pandemia con annesso giardino.

Questi dati e sensazioni emergono dalle rilevazioni fatte da Mediatori Group, dalla loro sede di via Borgognoni, portando a compimento una analisi dettagliata del mercato che hanno avuto sotto mano nel corso del 2023. E questo vale sia per compravendite che affitti, due ambiti molto diversi ma che stanno vivendo allo stesso modo un momento complesso. In ogni caso, resta un dato di fatto consolidato: seguendo il trend nazionale, il mercato è in calo con l’incremento di richieste per gli appartamenti in condominio. I numeri assoluti della provincia dicono che nel 2022 c’erano state 3691 vendite, con un incremento dell’8,5% rispetto all’anno precedente mentre il 2023 si è chiuso con "sole" 3282 abitazioni passate di mano con un calo del -11,1%.

«Anche a Pistoia il mercato immobiliare ha fatto riscontrare una diminuzione del compravenduto dovuta ai tassi d’interesse, comune a tutta la Penisola – conferma Michele Esterasi, responsabile Mediatori Group Pistoia – le prospettive per questo 2024, anche alla luce del taglio annunciato dalla Bce, lasciano presagire però una risalita del numero delle compravendite. Per quel che concerne la città e la periferia, il mercato del "nuovo" è abbastanza fermo ma, in controtendenza, devo dire che su questo fronte il mercato è particolarmente vivace soprattutto a Casalguidi dove c’è una buona domanda e dove si sta costruendo".

Come detto, si è assistito nel 2023 al nuovo sorpasso fra appartamento e terratetto ma non solo: mettendo insieme il classico condominio unitamente a chi vuole uno spazio condiviso in grandi complessi si arriva al 52% delle abitazioni acquistate nel corso dell’ultimo anno contro il 27% del terratetto.

Infine, un altro numero ugualmente interessante: quanti soldi ci sono a disposizione a Pistoia e dintorni per l’acquisto di una casa per un acquirente medio? Secondo le stime di Mediatori Group, il 43% può arrivare fino ad un massimo di 200mila euro da spendere mentre, in un anno, cresce del 10% (dal 12,87% al 22,4%) la possibilità di acquisto nella fascia 201-299mila euro. Un segnale importante e che sembrerebbe in controtendenza a fronte di tutti gli allarmi su maggiore povertà, disoccupazione e lavoro non sicuro che sentiamo sempre più spesso.