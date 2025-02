Pistoia, un caso di meningite: ricoverato un 28enne

Pistoia, 15 febbraio 2025 – Un caso di meningite meningococcica. È stato notificato in un giovane di 28 anni ospite di una comunità di accoglienza di Pistoia.

Il medico dell’Unità Funzionale di Igiene Pubblica Pistoia dell’Azienda Usl Toscana centro e le Assistenti Sanitarie hanno avviato tempestivamente l’inchiesta epidemiologica unitamente alle strategie di profilassi dei conviventi e contatti del giovane.

Il ventottenne è attualmente ricoverato al San Jacopo di Pistoia e sottoposto a terapia farmacologica. Da questa mattina non presenta febbre e le sue condizioni cliniche sono in via di miglioramento.