Memorial Vannucci, si apre il sipario. Le eccellenze di vivaismo e impresa

Domattina, al "Nursery Campus" di via Bonellina, si accenderanno le luci della ribalta per parlare delle eccellenze vivaistiche, in chiave di fare impresa e in modo sostenibile, via maestra da seguire in un mondo che ci porta sempre più verso il "green", grazie alla 24esima edizione del "Memorial Vannucci" che per la versione 2023 coincide con una data molto importante, ovvero l’85esimo anniversario dalla fondazione della Vannucci Piante.

Un traguardo notevole per quella che è una delle principali attività imprenditoriali della provincia a livello vivaistico ma non solo partita dai propri stabilimenti di Piuvica ed oramai conosciuta in tutto il mondo grazie alle piante di Pistoia che vengono esportate dappertutto.

"Sarà una giornata molto importante per la nostra famiglia – ammette Vannino Vannucci – la soglia degli 85 anni è di quelle notevoli e sarebbe stata sicuramente più bella se ci fossero stati anche tutti i miei cari che oggi non ci sono più. Ma, sicuramente, cercheremo di onorarli al meglio". E, come in ogni edizione del Memorial che si rispetti, si preannuncia una platea di ospiti di primissimo ordine che andranno a coprire il settore dell’industria e dello sport, senza dimenticare la borsa di studio per ragazzi meritevoli inaugurata da qualche anno per ricordare una persona particolarmente cara a Vannucci come Roberto Maltinti.

Il Micco, emblema della nostra città, sarà consegnato al professor Franco Vaccari, presidente e fondatore di "Rondine, Cittadella della Pace" come segno di vicinanza ad una realtà molto importante come quella aretina. In tema di sport, invece, il premio alla memoria di Roberto Clagluna andrà a Simone Sozza, arbitro milanese fra i più emergenti nel panorama della Serie A, e quello giornalistico intitolato a Giancarlo Innocenti sarà consegnato nelle mani di Mario Tenerani, uno dei più noti e conosciuti di Firenze.

"La nostra attività imprenditoriale ritengo che ormai sia importante per la città – prosegue Vannucci – visto che oltre ai nostri 350 dipendenti stabilizzati ce ne sono un altro centinaio stagionali ed un numero importante di collaboratori e partner dell’azienda che fanno sì che circa un migliaio di persone, e famiglie, sono intorno a noi. E’ un percorso che portiamo avanti da quattro generazioni – aggiunge –, visto che oramai anche i miei figli sono coinvolti, e ci preme davvero l’organizzazione di questo evento".

Oltre ai premiati, però, ci saranno anche special guest per parlare del tema di quest’anno, ovvero "Comunità & Community Aziendale". Per parlare di tutto questo interverranno Stefano Sala che è l’amministratore delegato di Publitalia-Mediaset, Marco Elefanti direttore generale della "Fondazione Policlinico Gemelli" unitamente all’architetto Marco Casamonti e Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, che si soffermeranno sull’esperienza del "Viola Park" di Bagno a Ripoli, realizzato grazie anche al contributo decisivo in tema di verde da parte della Vannucci Piante.

"Siamo all’interno di un comparto che è in crescita – conclude Vannino Vannucci – e, dal nostro punto di vista, mettiamo solo a disposizione le conoscenze e l’esperienza per far crescere il territorio con serietà ed al servizio delle esigenze dei nostri clienti: sono davvero felice, a 360 gradi, di poter promuovere culturalmente tutta la città".

Saverio Melegari