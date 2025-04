Melini, via ai lavori. Sì alla passerella per non isolare i paesi

Tra la fine di maggio e la metà di giugno inizieranno i lavori per ristrutturare il ponte del Melini e i cittadini avranno la passerella pedonale. Sono le due importanti novità comunicate ieri dalla Provincia. Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento del ponte del Melini, che si trova lungo la Provinciale 632 Traversa di Pracchia, in località Pracchia, nel Comune di Pistoia, partiranno tra la fine di maggio e la metà di giugno 2025. L’amministrazione provinciale, che sta seguendo le fasi di preparazione all’inizio dei lavori, fa sapere che sono in corso i contatti con la ditta incaricata alle lavorazioni per accertarsi sull’effettiva possibilità di realizzare un passaggio pedonale per l’intera durata dei lavori, stimati, salvo imprevisti, in circa due mesi. A fronte della richiesta dei cittadini e della evidente situazione di completo isolamento che si verrebbe a creare per gli abitanti della frazione di Orsigna, e poichè gli interventi dovranno essere effettuati a ponte chiuso, l’intenzione è quella di posizionare un passaggio pedonale per permettere una, seppur minima, libertà di movimento alla popolazione. La ditta, che ha svolto i dovuti saggi per verificare la reale possibilità di realizzazione della passerella, ha dato la definitiva conferma per la sua installazione e attualmente la struttura è in fase di progettazione. Per l’avvio dei lavori, invece, occorrerà aspettare circa la metà del mese di maggio a causa di un movimento franoso che si è verificato sul posto, all’altezza della ferrovia che collega Porretta a Pistoia e sul quale sta intervento la Rete Ferroviaria Italiana. L’azienda ha fatto sapere che le operazioni per ripristinare le condizioni di sicurezza termineranno non prima del giorno 17 maggio.

Si rimanda quindi – fa sapere infine la Provincia – a una nuova valutazione se programmare l’inizio dei lavori per metà maggio, terminati i lavori sul tratto di competenza Rfi , oppure posticipare fino al termine delle scuole e iniziare i lavori a partire da metà giugno.

A.N.