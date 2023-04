"Medicina del lavoro e sicurezza Questi i nostri punti di forza"

E’ stato il sindaco Alessandro Tomasi, ieri mattina, a tagliare il nastro per l’inaugurazione dei nuovi studi medici che si trovano in via Signorelli 5, accanto all’Istituto Stomatologico, e che entreranno in piena attività subito dopo la festa del Primo Maggio. Una nuova realtà che si inserisce nel panorama della sanità privata pistoiese e i cui punti di forza saranno la medicina del lavoro e la sicurezza nelle aziende, grazie a cinque medici competenti la cui professionalità sarà a disposizione di Pistoia e delle altre città toscane. "Dynamo studi medici" è la grande scommessa professionale di Monica Di Natale (Dynamo nasce dalle prime sillabe del suo nome). Laureata in scienze della formazione è stata per molti anni responsabile di area per le aziende nel settore della medicina del lavoro.

"Ho lavorato tanto in questo ambito – ci ha spiegato – così come nella gestione dei punti di prelievo. Gli studi di via Signorelli sono in grado di offrire la specialistica: dermatologia, oculistica, otorino, ecografia, ginecologia, ovviamente la medicina del lavoro, i prelievi domiciliari e le prestazioni domiciliari. Il nostro punto di forza è la medicina del lavoro e con questa la sicurezza e la formazione, e sono già tante, e importanti, fino a 150 dipendenti, le aziende che seguiamo, ma anche i privati cittadini possono rivolgersi a noi per le consulenze mediche, i prelievi e le prestazioni domiciliari. Ho puntato tutto sui giovani – conclude Monica Di Natale - infermieri giovani e motivati e medici del lavoro, quasi tutte donne, che svolgono la loro professione con tanta passione".

