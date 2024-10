Maverick dannoso. Christon nervoso. Silins si salva

Christon 5,5. Doveva essere il leader della squadra ed invece gioca da solo. Nervoso, discute praticamente con tutti e si vede solo a tratti.

Forrest 5,5. Nel caos di solito ci va nozze ma questa volta finisce per impantanarsi. Non incide e le mani sono decisamente fredde (4/11 i tiri totali).

Rowan 4,5. Tira qualsiasi cose gli passi fra le mani, ma il canestro non lo vede neppure con il binocolo (4/17 i tiri totali).

Childs 5,5. Grande impegno, voglia e determinazione. Tira giù 11 rimbalzi, peccato per le percentuali al tiro che non lo premiano.

Brajkovic 5. Gli strascichi legati all’influenza non gli permettono di essere al massimo e si vede.

Silins 6. È l’unico tra i biancorossi a vedere il canestro con una certa regolarità.

Anumba 5. Non è lui che deve vestire i panni del salvatore della patria ma sinceramente fa un po’ troppo poco.

Della Rosa 5. Il capitano non è in serata è scuro in volto e non è il solito giocatore tutta garra e intensità.

Saccaggi sv.

Benetti sv.

Valerio 6. In tutta sincerità non avremmo voluto essere nei suoi panni, ma Beppe, oltre ad essere un professionista, è uno che soprattutto ama questa città e questi colori e si prende la responsabilità più grossa della sua vita.

M. I.