Maturità, ansia per la prova unica All’esame oltre duemila studenti

La preparazione dell’esame di maturità entra nel vivo. Ormai archiviati i festeggiamenti per i famosi 100 giorni (lo scorso 13 marzo), tradizione decennale che si era interrotta con la pandemia, con diversi studenti che hanno organizzato gite fuori porta e altri si sono ritrovati nei parchi della città. Un momento di stacco prima di buttarsi a capofitto nello studio che, passate le festività pasquali, non si interromperà più fino a luglio, quando i 2mila e 441 studenti pistoiesi alle prese con l’esame di Stato avranno affrontato l’ultima prova, quella orale. Al liceo artistico la preside Elisabetta Pastacaldi spiega come gli studenti del quinto anno abbiano svolto le prove nazionali Invalsi nonché diverse simulazioni dell’esame di stato.

"I ragazzi sono abbastanza sereni – dice la preside – Abbiamo svolto le prove nazionali e le simulazioni senza intoppi. Certo un po’ di preoccupazione c’è perché quest’anno come seconda materia all’artistico è uscita matematica che sappiamo che per una scuola come questa non è proprio il massimo". Si preparerà ad affrontare la prima maturità dopo la riforma voluta per gli istituti professionali la preside Elena Pignolo a capo dell’Einaudi e dell’istituto Pacinotti-De Franceschi. Da quest’anno infatti la seconda prova non sarà come negli anni passati. Nel dettaglio, il Ministero ha inserito nuovi quadri di riferimento e nuove griglie di valutazione. Fino all’anno scorso la seconda prova d’esame per i professionali era formata da due parti: la prima elaborata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito mentre la seconda dalla Commissione d’esame.

La seconda prova d’esame dei professionali di nuovo ordinamento invece prevede un’unica prova integrata, di cui il Ministero decide solo il quadro generale, e la commissione, definisce l’altra parte, ossia le specifiche richieste per il percorso attivato dalla scuola. "I ragazzi stanno studiando, presto faremo anche le prove Invalsi – spiega Pignolo -I professionali hanno la maturità con la riforma a regime, si stanno esercitando su questa seconda prova unica. Gli insegnanti stanno lavorando per supportare gli alunni, l’ansia è quella tipica dell’attesa di un esame. Stiamo lavorando per arrivare all’esame sereni e preparati". Si preparano alla sfida della maturità anche i ragazzi di quinta del liceo scientifico dell’istituto Mantellate. La preside Rita Pieri spiega: "Le prove Invalsi hanno dato inizio a questa tanto temuta avventura – commenta Pieri -. Dopo anni di esami semplificati a causa della pandemia, si ritorna alla vecchia formula con scritto ministeriale e commissione mista. Tutto ciò porta ad una certa apprensione nei ragazzi , anche se la selezione di una sola materia per la seconda prova scritta li ha abbastanza tranquillizzati, così come la scelta di affidarne la correzione ad un membro interno. Resta una forte emozione per questo ritorno alla normalità, per questa prova che segnerà l’inizio delle numerose sfide che la vita presenterà loro".

Michela Monti