Matrimonio all’ex Giaccherino, il video del crollo

Pistoia, 19 gennaio 2024 – C’è un video in cui si vede il momento del crollo del solaio all’ex convento del Giaccherino. E’ un attimo. E un momento di divertimento e di gioia, in cui si festeggiavano Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, che nel pomeriggio del 13 gennaio si erano uniti in matrimonio, si trasforma in un dramma.

Urla, pianti paura: sessanta persone precipitano per alcuni metri. Qualcuno stava registrando un video per cristallizzare un momento di felicità. Ora quel girato diventa una testimonianza fondamentale per le indagini.

Infatti ieri sera gli sposi sono stati sentiti in Procura a Pistoia come persone informate sui fatti e hanno consegnato il video in questione.