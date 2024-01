Pistoia, crollo del solaio al matrimonio: l’impegno degli infermieri durante i soccorsi

Firenze, 16 gennaio 2024 – “La tempestività d’intervento e la professionalità del personale sanitario e il coordinamento dei soccorsi hanno contribuito a scongiurare il peggio dopo il crollo del solaio avvenuto lo scorso 13 gennaio durante il ricevimento di nozze all’ex convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia. Ringrazio gli infermieri che, insieme a forze dell’ordine, volontari, medici e altri professionisti sanitari, hanno dimostrato un impegno straordinario durante un evento concitato come questo”. A parlare è David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Firenze-Pistoia. “Non è la prima volta che i professionisti del nostro Ordine danno prova di saper intervenire con prontezza in scenari insoliti e particolari – ha detto - come già accaduto in passato, per esempio durante i primi casi Covid o dopo l’alluvione dello scorso 2 novembre. Il lavoro di squadra, in situazioni come queste, può salvare vite umane. In questo caso c’è stata fin da subito una fortissima interazione dopo la chiamata arrivata al 112”.